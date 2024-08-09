Названа возможная причина падения самолета в Бразилии

Эксперт Уотерхаус: причиной падения самолета в Бразилии могло стать обледенение Профессор Университета Сан-Паулу, специалист в области авиационной техники Джеймс Уотерхаус заявил, что причиной падения самолета ATR-72 в бразильском штате Сан-Паулу могло стать обледенение.
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