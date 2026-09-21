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Societe Generale планирует вернуть акционерам более €21 млрд до 2029 года

Societe Generale планирует вернуть акционерам более €21 млрд до 2029 года

Французский банк Societe Generale планирует направить акционерам более €21 млрд в период с 2026 по 2029 год.

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