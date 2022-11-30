«Зенит» отправил в ФИФА данные для получения денег за участие Ловрена в ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб отправил в Международную федерацию футбола (ФИФА) данные для получения денег за участие защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена в чемпионате мира 2022 года в Катаре.