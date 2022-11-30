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«Зенит» отправил в ФИФА данные для получения денег за участие Ловрена в ЧМ-2022

«Зенит» отправил в ФИФА данные для получения денег за участие Ловрена в ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб отправил в Международную федерацию футбола (ФИФА) данные для получения денег за участие защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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