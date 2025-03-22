Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    А у нас целую группу "мутил" с лекарствами от ковида.... арестовали? До сих пор СИДЯТ... ЗЕВАЮТ...В Германии заявил...
  • Evgenija Palette
    Лишь бы под ПРИЧЕСКОЙ МОЗГИ БЫЛИ... А прическу можно проигнорировать....В Германии заявил...
  • Валерий
    У этой СВЯТОЙ женщины все пропитано нацистцкой темной материей ее деда и батюшки.В Германии заявил...

В Германии раскритиковали антироссийские санкции

В Германии раскритиковали антироссийские санкции

Антироссийские санкции нанесли урон экономике Германии, и поэтому от них пора отказаться. Это констатировал депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Арно Бауземер, его процитировало ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх