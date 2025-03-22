В Германии раскритиковали антироссийские санкции

Антироссийские санкции нанесли урон экономике Германии, и поэтому от них пора отказаться. Это констатировал депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Арно Бауземер, его процитировало ТАСС.
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