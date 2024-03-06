Почти на два месяца закроют на ремонт левую полосу дороги Аэропорт Актау-Форт-Шевченко

Об этом сообщили в пресс-службе акимата города Актау. "В связи с выполнением строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция автомобильной дороги «Актау-Форт-Шевченко», км 5-43, Корректировка -3», левая полоса автодороги Аэропорт-Форт-Шевченко, км 27-28 с 06.