"Прочесывают полицейский главк вдоль и поперёк": Чистки в МВД начались с Волгограда?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Покончивший с собой волгоградский фермер Алексей Парамонов обвинил в своей смерти сотрудников регионального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
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