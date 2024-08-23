Роберто Мартинес о Роналду: «Уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе»

Роналду выступает за основную сборную Португалии с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах. Вчера 39-летний игрок забил за «Аль-Наср» в матче первого тура лиги Саудовской Аравии против «Аль-Раэда» (1:1).