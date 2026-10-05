Сало и другие самые вредные блюда украинской кухни

Украинская кухня — это не только борщ и вареники, которые ЮНЕСКО признала культурным наследием. Это ещё и кулинарная традиция, в которой веками складывался свой набор «тяжёлых» блюд — сытных, жирных, щедро сдобренных салом, копчёностями и сметаной.