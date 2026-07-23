ЕС расширил санкции, ограничив взаимодействие с российскими банками и поддержав потолок цен на нефть

Евросоюз ввёл новые ограничения, затрагивающие российский банковский сектор и нефтяной рынок. В рамках нового пакета санкций европейские финансовые учреждения получили запрет на проведение трансграничных операций с 32 российскими банками.
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