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FiNE NEWS

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ЕС расширил санкции, ограничив взаимодействие с российскими банками и поддержав потолок цен на нефть

Евросоюз ввёл новые ограничения, затрагивающие российский банковский сектор и нефтяной рынок. В рамках нового пакета санкций европейские финансовые учреждения получили запрет на проведение трансграничных операций с 32 российскими банками.

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