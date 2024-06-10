Посол: у Израиля нет данных, что двое россиян в плену ХАМАС до сих пор живы

У Израиля на данный момент достоверной информации о том, что двое оставшихся в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС заложников с российским гражданством до сих пор живы, заявила в беседе с "Известиями" посол еврейского государства в России Симона Гальперин.
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