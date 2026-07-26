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Царьград

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ОП РФ предложила сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

ОП РФ предложила сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Владислав Гриб предложил сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников. Это позволит они смогут проводить детей в школу и присутствовать на линейке, укрепляя статус семей с детьми и поддерживая детей в их первом школьном дне.

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