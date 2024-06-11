Подчиненные врио губернатора ХМАО Кухарука удалили весь фотоархив экс-главы региона Комаровой

Подчиненные врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука удалили с официального правительственного сайта региона все фотографии предыдущего губернатора Натальи Комаровой, сделанные за 14 лет.
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