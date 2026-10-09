Приставы начнут активнее взыскивать просроченные долги с россиян

Судебные приставы будут оперативнее взыскивать долги с россиян, а уже в следующем году они намерены пополнить бюджет на сумму 117 миллиардов рублей.
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