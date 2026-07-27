Собянин рассказал, чем оснащают медиатеки в обновлённых школах Москвы

Сергей Собянин сообщил о создании современных медиатек в московских школах, прошедших обновление. Зонировать помещения помогают передвижные шумоизоляционные перегородки: в выделенных пространствах можно читать, заниматься и работать группами.
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