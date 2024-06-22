Котопёс недели: возьмите из приюта нежного пса Кумира или эффектную кошку Липу

Два суперпитомца ждут встречи со своими людьми. фото: приют ПечатникиЕсли любого сотрудника MAXIM разбудят посреди ночи, он скажет: «Зачем вы разбудили меня посреди ночи? И вообще, кто вы?!» Но его следующей репликой обязательно будет: «Лучшим моим решением в жизни было взять питомца из приюта!» Действительно, у редкого сотрудника MAXIM нет бывшеприютского питомца.