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MAXIM Online

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Котопёс недели: возьмите из приюта нежного пса Кумира или эффектную кошку Липу

Котопёс недели: возьмите из приюта нежного пса Кумира или эффектную кошку Липу

Два суперпитомца ждут встречи со своими людьми. фото: приют ПечатникиЕсли любого сотрудника MAXIM разбудят посреди ночи, он скажет: «Зачем вы разбудили меня посреди ночи? И вообще, кто вы?!» Но его следующей репликой обязательно будет: «Лучшим моим решением в жизни было взять питомца из приюта!» Действительно, у редкого сотрудника MAXIM нет бывшеприютского питомца.

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