Игнатьев о «Куньлуне»: «Все, что делали хоккеисты в эти 5 дней — ели, спали и играли в хоккей. Видели только стадион, кровать и ложку с вилкой»

«Учитывая наш плотный календарь, хочу сказать спасибо нашим игрокам за то, что на фоне такой быстрой команды они двигались неплохо.
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