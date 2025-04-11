На Камчатке генерального директора гостиницы убили из-за доли в бизнесе

На Камчатке завершено расследование дела об убийстве генерального директора гостиничного комплекса. 66-летний мужчина застрелил бизнесмена из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии