Политика как он...
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Политика как она есть

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На Камчатке генерального директора гостиницы убили из-за доли в бизнесе

На Камчатке генерального директора гостиницы убили из-за доли в бизнесе

На Камчатке завершено расследование дела об убийстве генерального директора гостиничного комплекса. 66-летний мужчина застрелил бизнесмена из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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