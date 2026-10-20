🚰 Крым частично остался без воды из-за аварийно-ремонтных работ В некоторых населенных пунктах республики временно ограничена подача воды из-за проведения аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщили в предприятии «Вода Крыма».
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