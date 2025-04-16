Подозревала у себя ковид: стало известно, что погубило супругу Джина Хэкмена

Обнародована информация, обнаруженная в компьютере жены актера. Джин Хэкмен с женой Бетси Аракавой LEGION-MEDIAЗагадочная история смерти Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы, найденных мертвыми 26 февраля этого года, наконец-то начинает проясняться.