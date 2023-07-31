"Не думай, что ты в Израиле один такой умный - тут все евреи"

Yak Vit

Начал читать сей опус. Споткнулся о первую же фразу:"Причём не о, как там живётся нашей творческой эмиграции, то деятельность тамошней почты раздражает, то статус людей, которые большей частью приближаются к неизвестным, совершенно очевидным частям тех, кого обнаруживают, безразличны, многие из них томно и откровенно раздражают своими претензиями и понтами..." Боже, кто это писал?! Что у него в голове, какая каша?! 🤦‍♂️ Жертва ЕГЭ какая-то... Человек ВООБЩЕ не умеет выражать свои мысли грамотно, понятно для других и так, чтобы другим было интересно это читать! Знаки препинания ставит явно наобум. Чтобы хотя бы понять смысл статейки, надо сидеть, скрипеть мозгами и гадать, что же хотел сказать автор. Да и зачем мне это, в конце-то концов? Дальше читать не стал. Не зачёт, автор. Статье минус. Жирный.