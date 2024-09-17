«Он классно играл на старте чемпионата». Овечкин рассказал, какой российский футболист мог бы усилить «Динамо»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, воспитанник московского «Динамо», рассказал, что следит за выступлением футбольной команды и назвал игрока из России, который мог бы усилить клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии