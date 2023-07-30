Вукич в Атланте обыграл третьего более рейтингового соперника подряд и впервые вышел в финал ATP

82-я ракетка мира Александр Вукич, в субботу в Атланте обыгравший Юго Эмбера 3:6, 7:6, 7:5, прошел третьего более рейтингового соперника подряд и впервые вышел в финал ATP (в этом году трижды играл в финалах «Челленджеров»).