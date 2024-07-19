В Барнауле женщины чаще мужчин вынуждены соблюдать в жару офисный дресс-код

Чаще всего придерживаются корпоративного стиля одежды секретари Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди представителей компаний в Барнауле с целью выяснить, разрешают ли им отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.
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