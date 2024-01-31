Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Как Украина Стратегию победы придумывала

Как Украина Стратегию победы придумывала

Когда очень много лет проработал клерком, по незначительным дуновениям ветерка, по прохождению тех или иных документов, по неожиданным согласованиям и пересогласованиям можно интуитивно воссоздать картину того, что происходит наверху.

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