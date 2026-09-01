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Царьград

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ВЭФ предложил гостям увидеть Охотское море с высоты вертолета

ВЭФ предложил гостям увидеть Охотское море с высоты вертолета

На Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, участники могут насладиться виртуальными экскурсиями на вертолете, чтобы рассмотреть Охотское море и другие природные красоты Магаданской области с высоты птичьего полета.

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