ВЭФ предложил гостям увидеть Охотское море с высоты вертолета

На Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, участники могут насладиться виртуальными экскурсиями на вертолете, чтобы рассмотреть Охотское море и другие природные красоты Магаданской области с высоты птичьего полета.