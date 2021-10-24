РЕН ТВ Новости

194 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Наверное неизвестное в России лекарство от какой то хронической болезни. Это обычное дело.Гражданку Португа...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Понакупят гранат, а пользоваться не умеют. Хоть бы в инете почитали что и как.Мужчина погиб при...
  • Сергей Гре_в
    Если это так, то Зе великий мудак...В Раде рассказали...

Эксперты объяснили, что нельзя менять в авто без согласования в ГИБДД

Автоэксперты напомнили россиянам, какой тюнинг может обернуться  штрафами для автомобилистов. Практически любой тюнинг де-юрэ считается изменением в конструкции автомобиля, а следовательно, подлежит дополнительной проверке и регистрации в ГИБДД.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх