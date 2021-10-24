Эксперты объяснили, что нельзя менять в авто без согласования в ГИБДД

Автоэксперты напомнили россиянам, какой тюнинг может обернуться штрафами для автомобилистов. Практически любой тюнинг де-юрэ считается изменением в конструкции автомобиля, а следовательно, подлежит дополнительной проверке и регистрации в ГИБДД.