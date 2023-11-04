Ахмед Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на «важную должность»

Министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выразил в своем Telegram-канале поздравления Адаму Кадырову с назначением на «важную должность» в службе безопасности лидера Чечни.
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