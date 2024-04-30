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Концерт Hofmannita в Москве обернулся скандалом

Концерт Hofmannita в Москве обернулся скандалом

Рэперша Hofmannita разбила телефоны фанаток на концерте в Москве Российская хип-хоп исполнительница Hofmannita выступила на концерте в Москве, который обернулся для нее очередным скандалом, после того, как в сети появились кадры с мероприятия.

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