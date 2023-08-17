Жак Гийемэн: Путин, наконец, решает нанести удар туда, где больно

Игорь Василевский

Задача СВО была сформулирована Путиным в декабре 2021года входе обращения к НАТО - все в границы 1991 года. А это означает - пиндос - за океан. Всякие польщи - с могучими проебалтами - в стойло. По факту - это была... хм.... провокация, ибо никто не собирался к нему прислушиваться абсолютно. А войска запада уже вышли на наши границы - как и бесноватый в апреле 1941года. Но.. Путин дзюдоист не только на татами, но и в политике. А один из основополагающих принципов этой борьбы- ломить не в силу, а используя инерцию противника. Первый, в предвоенной подготовке к столкновению и судя по ходу войны, принял для себя достаточно верное решение - переколотить все железки нато. И большую часть лишнего состава скауасов. По факту - обезоружить эту нату и после поставить очередной ультиматум. Что, на сделать будет проще, ибо тяжелого вооружения у фрицев и прочих лягушатников уже не будет. Ну, а почему еще война продолжается... И армия перевооружается, и народ обкатывается... Сирия - это так, прогулка... Бомбить бармалеев с 7-8 тыс м - одно, а с дронами схлестнуться да с РЭБом вражьим... Это другое... Поэтому то... Ни Иловайск, ни Дебальцево укропа ничему не научил. Пиндос поставил перед собой жесткую цель - России не бывать. Будем гнатьгейропейцев вперед до последнего, кто ружье в нуках держит. И оставь этот нарыв недолеченным, неразгромленное окраинское войско, возможность западной помощи железом - получили бы очередную войну - вновь отмобилизованного окраинского войска, вооруженного более современной техникой и с отмобилизованной западной военной экономикой. Поэтому сегодня и до конца. Европу нужно ставить перед фактом - дернетесь - дойдем до Ла-Манша. Но уже по пустым от западной техники полям.