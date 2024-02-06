Алексей Арестович* заочно арестован в России

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича*, который ранее было внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и объявлен в международный розыск.