Алексей Арестович* заочно арестован в России

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича*, который ранее было внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и объявлен в международный розыск.
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