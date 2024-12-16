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Мостовой об игре за «Страсбур»: «Меня сравнивали с Зиданом в газетах. Там проводили опрос несколько лет назад – я в тройке лучших футболистов в истории клуба»

Бывший полузащитник выступал за «Страсбур» с 1994 по 1996 год. «Из «Кана» в «Страсбур» мы перешли вместе с Даниэлем Жандюпе! Тренер сказал, что подписывает контракт со другим клубом и хочет забрать меня с собой.

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