Истоки современных песен нашли в Ступине на концерте романсов XIX века

СТУПИНО, 6 сентября, ФедералПресс. «Золотые страницы русского романса» представила публике Ступинская филармония – во Дворце культуры артисты исполнили вокальные и инструментальные произведения, которые показали, как этот жанр пришел в Россию и стал важной частью отечественной культуры.