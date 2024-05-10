Андрей Дахин: «Ожидания у населения очень высокие и очень адресные»

«Основной центр значимости инаугурации В.В. Путина в должность президента РФ в 2024 г. тяготеет не в сторону внешнеполитического контура России, а в сторону внутреннего контура, где главным ожидающим внимания является гражданское большинство, государствообразующее сообщество страны, — сказал д.