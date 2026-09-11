Эту рыбу лучше обходить стороной: 5 обитателей русских водоёмов могут отправить в больницу

Эту рыбу лучше обходить стороной: среди обитателей русских водоёмов встречаются виды, которые при определённых условиях способны вызвать серьёзное отравление и отправить человека в больницу.
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