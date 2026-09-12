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Теперь официально: Гарик Харламов стал отцом во второй раз

Теперь официально: Гарик Харламов стал отцом во второй раз

Новость подтвердили коллеги комика Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук , фото: соцсети Эту новость ждали все поклонники 45-летнего комика Гарика Харламова: звезда Comedy Club во второй раз стал отцом! Ребенка телеведущему подарила его третья жена — 33-летняя актриса Екатерина Ковальчук.

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