Теперь официально: Гарик Харламов стал отцом во второй раз

Новость подтвердили коллеги комика Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук , фото: соцсети Эту новость ждали все поклонники 45-летнего комика Гарика Харламова: звезда Comedy Club во второй раз стал отцом! Ребенка телеведущему подарила его третья жена — 33-летняя актриса Екатерина Ковальчук.