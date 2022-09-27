Пенсионный фонд Италии обнародовал цифры выплат семьям пособий по бедности

Так называемые «пособия по гражданству» (по бедности) в Италии на основании данных за август 2022 года ежемесячно получают более миллиона семей на основании сведений, опубликованных итальянским национальным институтом социального обеспечения.
Так называемые «пособия по гражданству» (по бедности) в Италии на основании данных за август 2022 года ежемесячно получают более миллиона семей на основании сведений, опубликованных итальянским национальным институтом социального обеспечения.
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