smi.today

3 870 подписчиков

Пенсионный фонд Италии обнародовал цифры выплат семьям пособий по бедности

Пенсионный фонд Италии обнародовал цифры выплат семьям пособий по бедности

Так называемые «пособия по гражданству» (по бедности) в Италии на основании данных за август 2022 года ежемесячно получают более миллиона семей на основании сведений, опубликованных итальянским национальным институтом социального обеспечения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх