Volkswagen Golf празднует 50 лет. Компания показала новый Golf GTI

Volkswagen выпустит новый вариант Golf GTI в конце месяца. Генеральный директор Томас Шефер разместил в своем аккаунте LinkedIn короткий тизер, раскрывая дату дебюта автомобиля — 31 мая, во время гонки «24 часа Нюрбургринга».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии