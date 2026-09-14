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ИА Реалист

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Трамп планирует взять нефть Ирана под контроль

Трамп планирует взять нефть Ирана под контроль

ДОРНБЕРГ (ИА Реалист). 13 сентября президент США Дональд Трамп, наблюдая за турниром по гольфу Irish Open в Дорнберге (Ирландия), заявил журналистам, что США могут не выводить войска из Ирана, а вместо этого «остаться и взять нефть под контроль, как в Венесуэле».

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