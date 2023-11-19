Суд в США отказал РФ в иммунитете по делу о выплате $60 млрд по делу ЮКОСа

Суд Округа Колумбия в США отказался признать дело "ЮКОС против РФ" неподсудным. Об этом пишет "РБК". "Дело теперь может переходить к рассмотрению по существу в целях определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения согласно Нью-Йоркской конвенции", - заявила судья Берил Хауэлл.
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