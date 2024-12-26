Василиса Премудрая гостит на «Городской ферме» ВДНХ

На «Городской ферме» на ВДНХ открылась резиденция Деда Мороза, где начнётся новогодняя программа. Об этом сообщила директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева в ходе пресс-тура, организованного информационным центром Правительства Москвы.