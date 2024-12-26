ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
ГЛАВНАЯНОВОСТИЗВЕЗДЫПРОИСШЕСТВИЯРЕТРО-ФОТОАРХИВ ГАЗЕТСПЕЦПРОЕКТЫРАЙОНЫ СВАО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Когда не улыбаются,не могу понять красоту.Почему наши красавицы не улыбаются?Красавица из Южно...
  • Малик Гумеров
    Как тараканы плодятся попы ! Общество шагает в пропасть , к краху ...? Торгаши .... , паразиты ..... к хороше...Храм на Берёзовой...
  • Эльдар Алиев
    👍👍👍Марафон трудоустр...

Василиса Премудрая гостит на «Городской ферме» ВДНХ

На «Городской ферме» на ВДНХ открылась резиденция Деда Мороза, где начнётся новогодняя программа. Об этом сообщила директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева в ходе пресс-тура, организованного информационным центром Правительства Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх