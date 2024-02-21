Глава ВОЗ заявил о превращении сектора Газа в «зону смерти»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду, 21 февраля, заявил, что сектор Газа превратился «в зону смерти», где «гуманитарная ситуация в Газе являются бесчеловечными и продолжают ухудшаться», – сообщают СМИ.
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