Глава ВОЗ заявил о превращении сектора Газа в «зону смерти»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду, 21 февраля, заявил, что сектор Газа превратился «в зону смерти», где «гуманитарная ситуация в Газе являются бесчеловечными и продолжают ухудшаться», – сообщают СМИ.