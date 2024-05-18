Новоаннинцы в 10-ке сильнейших среди трудовых коллективов В Магнитогорске проходит четвёртый соревновательный день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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Новоаннинцы в 10-ке сильнейших среди трудовых коллективов В Магнитогорске проходит четвёртый соревновательный день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».