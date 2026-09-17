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Зарплаты россиян выросли на 6,5% за полгода

Зарплаты россиян выросли на 6,5% за полгода

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Зарплаты россиян выросли на 6,5% в реальном выражении – и это результат за прошедшие полгода.

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