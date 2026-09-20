Симеоне отреагировал на слова Моуринью после победы «Атлетико» над «Реалом»: «Нельзя терять уважение к арбитрам»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на поступок и слова главного тренера «Реала» Жозе Моуринью после победы в мадридском дерби (2:1) в 7-м туре чемпионата Испании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым