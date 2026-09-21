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Горячая вода — всего за 3 секунды. Xiaomi выпустила диспенсер с моментальным нагревом, и он стоит всего 60 долларов

Горячая вода — всего за 3 секунды. Xiaomi выпустила диспенсер с моментальным нагревом, и он стоит всего 60 долларов

Чайник больше не нужен Xiaomi представила в Китае умный диспенсер Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro, способный выдавать горячую воду примерно через три секунды после включения.

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