Ему уже 30 лет: как живет “хрустальный мальчик” Саша Пушкарев из программы Малахова

У Александра Пушкарева очень редкий диагноз — остеогенез. Данное генетическое заболевание свидетельствует о том, что у человека очень хрупкие кости, которые могут сломаться сами по себе.
Популярные статьи
- “Мы (россияне) неправильно поступили, что выгнали ее из России”, – за Аллу Пугачёву заступился известный журналист
- «Всегда гордился этим», – Иван Дорн извинился перед жителями Украины, за то, что считал украинцев и россиян «братьями»
- В иностранных СМИ заговорили, что инопланетяне прилетели послушать выступление Путина в Волгограде
Свежие комментарии