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Ему уже 30 лет: как живет “хрустальный мальчик” Саша Пушкарев из программы Малахова

Ему уже 30 лет: как живет “хрустальный мальчик” Саша Пушкарев из программы Малахова

У Александра Пушкарева очень редкий диагноз — остеогенез. Данное генетическое заболевание свидетельствует о том, что у человека очень хрупкие кости, которые могут сломаться сами по себе.

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