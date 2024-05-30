КНДР одновременно запустила более 10 баллистических ракет малой дальности

Военные КНДР осуществили очередной пуск баллистических ракет в направлении Японского моря. В то же время, согласно сообщению южнокорейского новостного агентства Yonhap, в ночь на 30 мая Пхеньян запустил одновременно более 10 баллистических ракет малой дальности.
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