КНДР одновременно запустила более 10 баллистических ракет малой дальности

Военные КНДР осуществили очередной пуск баллистических ракет в направлении Японского моря. В то же время, согласно сообщению южнокорейского новостного агентства Yonhap, в ночь на 30 мая Пхеньян запустил одновременно более 10 баллистических ракет малой дальности.