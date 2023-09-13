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Как управлять своей памятью и запоминать всё необходимое

Как управлять своей памятью и запоминать всё необходимое

Матиас Риббинг — шведский специалист по проблемам, связанным с работой памяти. Когда ему необходимо запомнить имя нового знакомого, он представляет себе какой-нибудь объект, ассоциирующийся у него с этим именем – первое, что придёт в голову.

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