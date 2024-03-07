Корпус «Школы 800» и «Галерею» признали лучшими архитектурными проектами в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подвели итоги архитектурного конкурса. Лучшими зданиями, построенными в 2022–2023 годах, признали корпус «Школы 800» в Верхних Печерах и «Галерею» на улице Ошарской, сообщило агентство «Время Н».
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