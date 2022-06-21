Глава Минтруда Котяков предупредил о росте количества безработных в России

Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в нашей стране увеличивается число безработных. "В последние периоды уже июня мы наблюдаем рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", — сказал российский министр во время выступления в Совете Федерации.